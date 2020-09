Bottrop. Einmal von einem Festival berichten, Blicke hinter die Kulissen werfen und bekannte Influencer interviewen: Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus der Metropole Ruhr können sich jetzt als Festival-Blogger für das KLIMA FESTIVAL RUHR 2021 bewerben. Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat in Kooperation mit der Bottroper Jugendredaktion SALON5 von CORRECTIV im Vorfeld das KLIMA FESTIVAL RUHR online ins Leben gerufen, das mit einem dreimonatigen Traineeprogramm nicht nur das Engagement für das Klima, sondern auch die Medienkompetenz fördert.

Jugendliche, die sich näher mit Videos, Podcasts und dem Klimawandel auseinandersetzen möchten, können sich bis zum 14. Oktober 2020 auf der Webseite www.klimafestival.ruhr bewerben. Nach der Bewerbungsphase werden die 25 ausgewählten Jugendlichen noch diesen Herbst in das Training einsteigen: Geplant sind zum Beispiel Interviews und Workshops unter anderem mit Checker Tobi und Mona Ameziane. Vieles findet online statt, aber auch einige persönliche Treffen in Corona-konformen Kleingruppen sind vorgesehen, zum Beispiel für Studiogespräche. Das KLIMA FESTIVAL RUHR online hat mit dem Studio K einen eigenen Arbeitsraum. Charlotte Köhler, Leiterin des Studios K, wird das Projekt betreuen und neben Hüdaverdi Güngör, dem Redaktionsleiter von Salon5, mit den Jugendlichen arbeiten: „Es ist an der Zeit, dass mehr junge Menschen den Wert ihrer Stimme erkennen. Wir freuen uns, diese Idee weiter ins Ruhrgebiet zu transportieren und Jugendliche dabei zu unterstützen, aus ihren Ideen ein journalistisches Medium zu entwickeln. Wir wollen zeigen, warum eine gründliche Recherche wichtig ist und wie Falschinformationen von Fakten unterschieden werden können."

Falschinformationen von Fakten unterscheiden

Neben den Redaktionsleiterinnen werden auch die Jugendreporternn von Salon5 in den Workshops als Experten den Trainees zur Seite stehen und sie in den technischen Abläufen unterstützen. Die von den Jugendlichen produzierten Videos und Podcasts werden in den Social Media Kanälen des KLIMA FESTIVAL RUHR sowie auf der Website www.klimafestival.ruhr veröffentlicht und können von allen Interessierten verfolgt werden. Nächstes Jahr im Juni dürfen sich dann die drei besten Trainees als Festival-Blogger am KLIMA FESTIVAL RUHR 2021 im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen ausprobieren. Es wird ein Festival zum Anpacken und Mitmachen. Empowerment und Entertainment gehen Hand in Hand mit Mut, Spaß und Inspiration gegen den Klimawandel.

Karola Geiß-Netthöfel, RVR-Regionaldirektorin zum KLIMA FESTIVAL RUHR: „Der Klimaschutz ist eine der größten globalen Herausforderungen. Wir arbeiten intensiv an diesem Thema und suchen den Diskurs in der Region, um gute und nachhaltige Lösungen für die Metropole Ruhr im Klimaschutz zu finden - auch und gerade mit den jungen Menschen. Schließlich werden sie diejenigen sein, die die Auswirkungen des Klimawandels am deutlichsten zu spüren bekommen.”Die Teilnahme an dem Traineeprogramm ist kostenlos, eine schriftliche Bewerbung mit Unterschrift der Eltern ist Voraussetzung. Alle Trainees erhalten kostenfreien Eintritt zum KLIMA FESTIVAL RUHR 2021.

Zelten, Music-Acts, Workshops, Open-Air-Kino beim KLIMA FESTIVAL RUHR 2021

Der Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen wird vom 18. bis 20. Juni 2021 zum lebendigen Festivalgelände und somit zur Bühne von Talks, Workshops und Lösungsansätzen zum Thema Klimawandel, aber auch von Musik-Acts und künstlerischen Aktionen. Ziel ist es, Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren für Klimaschutz zu interessieren, zusammen zu bringen und ihre eigenen Positionen zu formulieren – auf unterhaltsame und verbindende Weise. Anmeldungen für das dreitägige KLIMA FESTIVAL RUHR sind bereits jetzt möglich. Mehr unter: www.klimafestival.ruhr

Das KLIMA FESTIVAL RUHR 2021 wird vom Regionalverband Ruhr veranstaltet und gemeinsam mit Kommunen und Kreisen sowie weiteren Partnern des RVR umgesetzt.