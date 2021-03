Der März gilt im Vermächtnis der demokratischen und revolutionären Tradition als Monat des Aufbruchs in eine neue befreite Gesellschaft: Er steht für die Märzrevolution 1848, die Pariser Kommune vor 150 Jahren und die Rote Ruhrarmee vor 101 Jahren.

Bei letzterem hat die deutsche Arbeiterbewegung den faschistischen Militärputsch unter Führung der Generäle Kapp und Lüttwitz verhindert. Zwölf Millionen Menschen beteiligten sich am bisher einzigen Generalstreik in Deutschland.

Im Ruhrgebiet bewaffneten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter – sie bildeten die Rote-Ruhr-Armee. Sie besiegten die monarchistischen Truppen, entwaffneten die Sicherheitspolizei und die bürgerlichen Einwohnerwehren. Vollzugsausschüsse der Arbeiterbewegung übernahmen die Macht. Sie haben sich vereint gegen völkische, rassistische und antikommunistische Spaltungsmanöver. Allein in Bottrop starben über 250 Arbeiterinnen und Arbeiter – ermordet durch die Freikorps von Löwenfeld.

Erst Verrat konnte die überwältigende Aktionseinheit von Parteilosen, Sozialisten und Kommunisten zerstören. Dennoch bleiben ihre Lehren lebendig. Sie sind angesichts der Rechtsentwicklung und faschistischen Tendenzen in unserer Gesellschaft hochaktuell.

Glück Auf!

Bärbel Kersken / Michael Pillibeit

Die Veranstaltung wird nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln der Corona-Gesund-

heitsschutzmaßnahmen durchgeführt. Bitte Mund-/Nasenschutz tragen.

Mit Bitte um Rückmeldung an mpillibeit@arcor.de, wenn Sie bei der Gedenkfeier teilnehmen und einige Worte an die Teilnehmer richten wollen. Für die Blumen werden vor Ort Spenden gesammelt.

Veranstalter: MLPD Bottrop / Kumpel für AUF Bottrop

Adresse: Westfriedhof, Westring 45, 46242 Bottrop