Bottrop. Mit dem Programm „students@school“ bringt die Stadt Bottrop in Zusammenarbeit mit RuhrFutur qualifizierte Studierende in Schulen, um Schüler:innen dabei zu unterstützen, die in der Pandemie entstandenen Lernrückstände aufzuholen.



Die Folgen der Corona-Pandemie sind enorm. Bei vielen Schüler:innen haben Distanz- und Wechselunterricht Lernrückstände hervorgerufen – vor allem in den sprachlichen und mathematischen Basiskompetenzen. Zur Stärkung dieser für den weiteren Bildungsverlauf so bedeutsamen Fähigkeiten hat RuhrFutur Ende 2021 das Programm „students@school“ gestartet.

Das Programm vermittelt qualifizierte Studierende als Lernbegleiter:innen in Schulen aller Schulformen in Nordrhein-Westfalen. Dort unterstützen sie zielgerichtet Schüler:innen der Jahrgangsstufen 1 bis 6 dabei, die in der Pandemie entstandenen Lernrückstände aufzuholen. Die Entscheidung über den konkreten Einsatz der Studierenden vor Ort trifft die Schule.

Pilotphase im Ruhrgebiet

Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Ruhrgebiet – insgesamt 173 Studierende hatten sich beworben, davon konnten 80 Studierende an Schulen in Dortmund und Duisburg vermittelt werden – wird „students@school“ seit Mitte Januar in den NRW-weiten Transfer gebracht.

Schulen und Studierende in NRW können sich bewerben

Bis zum 6. Februar können sich interessierte Studierende und Schulen online über ein eigens für das Programm entwickeltes Portal für die nächste Auswahlrunde bewerben: https://students-at-school.de/

Dort sind alle wichtigen Informationen für interessierte Schulen und Studierende zusammengestellt. Interessierte können sich mit dem Zielort Bottrop bewerben, um pandemiebedingte Lernrückstände zu minimieren.

Das Programm

„students@school“ ist ein Programm von RuhrFutur, gefördert durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesprogramms „Ankommen und Aufholen für Schülerinnen und Schüler“.