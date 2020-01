Am 8.2.2020 findet der „Tag der offenen Tür“ der Hauptschule Welheim am Teilstandort an der Blankenstraße 15 statt. Alle Schülerinnen und Schülerinnen der vierten Klasse der Grundschulen in Bottrop sind dazu herzlich mit ihren Eltern eingeladen. Natürlich kann auch jeder kommen, der Interesse an der Arbeit der Hauptschule Welheim hat! Wir heißen alle sehr herzlich in der Zeit von 10 – 13 Uhr willkommen. Machen SIE sich und IHR EUCH einen persönlichen Eindruck von unsere individuellen Förderarbeit an der Hauptschule Welheim. Vielleicht gehören Sie dann auch bald zur Elternschaft oder Ihr zu Schülerschaft der Hauptschule Welheim?