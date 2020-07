Der Eiffelturm, der Tower of London, der schiefe Turm von Pisa oder auch der Berliner Fernsehturm sind berühmte Wahrzeichen und beliebte Ausflugsziele.

Bekannte Türme in näherer Umgebung sind zum Beispiel die Weststadttürme in Essen, sowie der Sparkassenturm in Gladbeck.

Gibt es in Bottrop auch bekannte Türme?

Bei uns findet man viele Kirch- und Glockentürme: Die einen größer und auffälliger, die anderen schlicht und einfach.

Außerdem bekannt ist unser Rathausturm, der Fernmeldeturm im Stadtteil Batenbrock und auch Mühlentürme stehen in Bottrop.

Der wohl bekannteste Turm unserer Stadt steht allerdings an der Knappenstraße: Der Malakoffturm.

Hier eine kleine Bilderstrecke unserer Türme (und Türmchen).