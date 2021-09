Es ist weithin zu sehen, dass Windrad auf der Mottbruchhalde in Gladbeck. Egal ob man auf der B-224 unterwegs ist, im Schrebergarten "An der Boye" sitzt, oder einfach in der Boy Besorgungen macht, zieht es den Blick auf sich.

Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, ich bin bestimmt kein Gegner der erneuerbaren Energien und befürworte deren Ausbau. Meine ganz persönliche Meinung ist nur, dass man vielleicht einen kleinen Windpark dort oben hätte aufbauen können, der sich etwas besser in die Landschaft eingefügt hätte.

Die Maße sprechen hier schon für sich. Die Halde ist ca. 60m hoch, allein das Windrad bis zur Spitze der Rotorblätter ca. 200m. Irgendwie stimmen da für mich die Relationen nicht.

Das Tetraeder dagegen, als "Landmarke" hat eine Höhe von 120m.

Geht man den Uferweg an der renaturierten Boye entlang, passt dieser Klotz einfach nicht zum sonst so gelungenem Gesamtbild. Ich hätte mir da einfach ein wenig mehr Fingerspitzengefühl gewünscht.

Aber wie schon erwähnt, ist das meine ganz persönliche Sicht.

Andere haben vielleicht eine andere und das ist auch ok.