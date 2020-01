ErlebniSTanz auf der FiGeBo 26.1.2020 - Tanzen im Sitzen zum Ausprobieren

Die erste Fitness- und Gesundheitsmesse Bottrop fand am 26.1.2020 im Lichthof des Berufskollegs statt.

An einem der 28 Stände präsentierten Ruth Schmidt (Leiterin Arbeitskreis Seniorentanz Bottrop) und Bärbel Traeder in Kleingruppen "Tanzen im Sitzen".

Teilnehmer und Teilnehmerinnen in allen Altersgruppen konnten so erleben, wie gut das Tanzen für Kopf und Herz ist - und dass man damit nicht warten muss, bis man über 90 ist (wie einer der Zuschauerinnen meinte).

Die beiden Frauen wollten mit dieser Aktion neue Tanzleiterinnen gewinnen. Die nächste Ausbildung durch den Bundesverband Seniorentanz (BVST) beginnt im März nämlich ganz in der Nähe: im Katholischen Stadthaus in Oberhausen.

Der Bedarf nach neuen Tanzleiterinnen ist groß. Nach dem Probetanz auf der FiGeBo fragten viele der Teilnehmerinnen, wo sie oder ihre Mütter denn an einem solchen Kurs teilnehmen könnten.

Aber zurzeit gibt es kein derartiges Angebot in Bottrop mehr.

So hoffen wir, dass sich durch diese Aktion einige neue Interessenten für die Ausbildung gefunden haben.