Vieles ist durch Corona anders geworden.

Die verschiedensten Sicherheitsmittel werden angeboten.

Trotzdem ist man unsicher.

Letzte Tage wollten wir im Media Markt was ansehen und eventuell bald kaufen.

Am Ein oder Ausgang kamen uns Bekannte entgegen und wir kamen ins Gespräch.

Sonst hatten wir uns nur in Gladbeck Brauck zum Frühstück getroffen.

Dieses Frühstück findet ja durch Corona nicht statt.

Uns wurde hier mitgeteilt, mit einem Visier kommt man hier nicht in das Geschäft.

Visiersymolbild

Foto: mit Snipping Tool ausgeschnitten

hochgeladen von Franz Burger

Na ja, wir hatten ja unsere Masken bei und natürlich auch auf.

Als wir unseren Rundgang in diesem Elektrogroßmarkt beendet hatten, fragte ich am Ausgang einen Sicherheitsbeauftragten nach der Sachlage.

Auch er erklärte sehr freundlich, Visiere seien hier verboten, man hat vom Ordnungsamt Essen diese Sicherheitsmaßnahme angeordnet.

Hier in Bottrop werden unter anderem auch Visiere angeboten, sogar auf dem Wochenmarkt.

Am 13. September sind ja die Wahlen.

Ich hatte mich als Wahlhelfer gemeldet, jetzt stellte sich für mich die Frage ?

Sind hier Visiere erlaubt, oder müssen wir diese Stunden mit einer Maske verbringen.

Ich wollte einfach mal Klarheit, wie man es hier in Bottrop sieht.

Wo frage ich am besten an ?

Ich rief beim Amt für Ordnung und Sicherheit an.

Meine erste Gesprächspartnerin hatte sich mein Anliegen angehört und war wohl erst selbst unsicher, was die richtige Entscheidung wäre, so fragte Sie, ihre Mitarbeiterin.

Eine sehr überraschende Antwort wurde mir gegeben.

Den Wahlhelfern ist es unzumutbar den ganzen Tag mit einer Maske im Wahlraum zu sitzen.

Für alle Wahlhelfer werden Visiere vor Ort sein.

Jetzt bin ich wenigstens auf der sicheren Seite.

Vorsichtshalber stecke ich so oder so Masken in die Tasche.

Foto: mit Snipping Tool ausgeschnitten

hochgeladen von Franz Burger

Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?

Handelt jedes Ordnungsamt anders?

Ich bin auf Meinungen oder Erfahrungen gespannt.