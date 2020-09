Mittendrin im… ja was denn eigentlich?

In diesem Jahr ist so einiges anders… doch auf gewisse Gewohnheiten müssen wir nicht verzichten: Kurz nach den Sommerferien fand man, wie immer, die ersten Weihnachtsgebäcke im Supermarktregal und auch auf das Wetter ist Verlass: Es macht nach wie vor was es will.

Da kann man schon mal durcheinander kommen. Wo befinden wir uns aktuell eigentlich?

Im Sommer? Temperaturen über 30 Grad, die Sonne brennt auf der Haut und laut Kalender passt die Formulierung „Spätsommer“ ganz gut.

Im Herbst? Immerhin rieselt das Laub schon seit vielen Wochen, die Bäume verfärben sich und morgens ist es ganz schön frisch. Es raschelt bei jedem Schritt auf dem Bürgersteig und die ersten Kastanien und Eicheln sind auch schon reif.

Im Advent? Seit Ende August bereitet sich der Einzelhandel auf das Weihnachtsgeschäft vor: Plätzchen, Lebkuchen, Deko-Engelchen und -Nikoläuse, sowie weihnachtliches Geschenkpapier kann man bereits kaufen.

Einigen wir uns einfach auf September.

Lasst uns die Spekulatius und die heimlich gekaufte Weihnachtsdeko schnell im Schrank verstecken. Ab nach draußen und den Spätsommer genießen!