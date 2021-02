Hört man Bottrop, so denkt man beispielsweise an Freizeitpark, Ski Alpincenter oder auch den Tetraeder. Neben all dem verfügt die Stadt aber auch über eine gute Infrastruktur.

Führendes lokales Print-Medium ist der Stadtspiegel Bottrop; bereits seit dem Jahre 1979 erscheint der Stadtspiegel in Bottrop. Ob Kultur, Sport, Blaulicht, Politik, Veranstaltungen, Freizeit- und Verbrauchertipps: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Seit 1982 liegt die Geschäftsstelle des Stadtspiegels zentrumsnah und schnell erreichbar direkt neben dem Rathaus. Mit einer Auflage von 58.200 Exemplaren werden die Leserinnen und Leser jeden Mittwoch und Samstag über relevante Themen und Neuigkeiten aus Ihrem lokalen Umfeld informiert.