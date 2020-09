Tanzen mit Abstand - noch Plätze frei

"Tanzen in geselliger Form" - also im Kreis, in Gassen, im Square.. - ist eine Tanzform, bei der das Gruppenerlebnis im Vordergrund steht. Durchgefasst im Kreis, häufige Partnerwechsel, verschiedene Tanzfiguren mit Nähe - das ist nicht mit Abstand möglich.

Beim Tanzkurs der FBS wird das mit Eimern gelöst. Mit Eimern als Abstandhaltern und leicht veränderten Tänzen können die Teilnehmer auch in Corona-Zeiten wieder was für Kopf und Seele tun.

Etwas ungewöhnlich - aber überraschend, was alles möglich ist.

"Tanzen mit Abstand" erfordert viel Platz. So sind maximal 11 Teilnehmer in jedem Kurs möglich.

Ab Dienstag 27.10. beginnen zwei neue Kurse der FBS im ehem. Gemeinderaum der Kulturkirche Hl.Kreuz.

Kursnr B2457013 um 16:00

Kursnr B2457011Z um 18:00

Beide haben 7 Termine mit je 90 Min.

In beiden Kursen sind noch einige wenige Plätze frei.

Auch Neueinsteiger ohne Erlebnistanzerfahrung sind herzlich willkommen.

Anmeldung bei der FBS Bottrop (Tel. 70623-10).

Weitere Informationen gerne bei der Tanzleiterin Bärbel Traeder (Tel. 698150)