Die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet bietet in den Sommerferien ein Programm in Kooperation mit der Stadt Bottrop für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren an.

An jedem Tag der Woche wird ein anderer Entdeckerort im Natur- und Erlebnispark Welheim besucht. Das Programm findet immer von 9 bis 12 Uhr draußen im Park statt. Der Treffpunkt ist im Park Welheim am Haupteingang in Höhe der Gungstraße 80.

Das Programm ist komplett kostenlos und die Kinder können sich für einen oder sogar mehrere Tage anmelden. Die Anmeldung kann unter Tel. 0208/4686090 oder per Mail an umweltbildung@bswr.de erfolgen. Die zuständige Ansprechpartnerin bei der Biologischen Station ist Malin Conrad. 

Programm der Ferienwoche