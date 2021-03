Bei harten Jungs denkt man vielleicht an Motorradfahrer, Boxer und ähnliche, nicht zimperliche Gesellen.

Ich denke da aber eher an Tulpen, Schneeglöckchen, Hyazinthen, Krokusse und Narzissen.

All diese, hübsch anzusehenden Blumen haben eins gemeinsam. Es sind die ersten Frühlingsboten, auf die wir uns doch alle so sehr freuen. Leuten sie doch die helleren Tage ein!

Doch wenn man so zeitig im Jahr, wie diese Pflanzen, den Kopf aus der Erde streckt, ist das Wetter oft noch sehr rau und unbeständig.

Es gibt noch Frost, Schnee, Eis, Wind und, und, und.

Doch diese Widrigkeiten können die Frühblüher nicht erschrecken - sie trotzen allem was kommt, ohne schnell unansehnlich zu werden und verzücken uns mit ihren bunten Farben und ihrem süßen Duft.