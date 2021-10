Bottrop. Der Spielplatz im Stadtgarten soll schöner werden. Für rund 760.000 Euro werden Spielgeräte aufgestellt und neue Wege angelegt. An der künftigen Gestaltung haben Kinder ein Wörtchen mitgeredet.

Den passenden Rahmen für eine Ideenschmiede bot das Spielmobil „Rollmobs“ in der zweiten Woche der Herbstferien. Von 10 bis 15.30 Uhr brüteten die Jungen und Mädchen täglich am roten Doppeldeckerbus über Klettergerüste, Schaukeln und Hängebrücken. Die Ergebnisse wurden jetzt präsentiert. Am Beginn stand das Vorhaben des Fachbereich Umwelt und Grün, den beliebten Spielplatz zu überplanen. Für Anja van Thriel vom Spielmobil war dies der Startschuss, mit möglichst vielen Kindern das 8.000 Quadratmeter große Areal zu planen. Die Ideen über „barrierefreien Höhlen“, „Vulkan-Inseln“ und „Lava-Gebieten“ wurden zu anschaulichen Modellen gestaltet, die jetzt Grundlage für die weitere Planung sind.

Philipp Heidt vom Fachbereich Umwelt und Grün will einen Wettbewerb initiieren, bei dem Spielgerätehersteller Vorschläge einreichen, die auf den Ideen der Projektgruppe basieren. Das beste Konzept soll dann umgesetzt werden. Aus Sicht der Verwaltung passt eine maßgefertigte Spiellandschaft am besten in den Stadtgarten.

Im Zentrum soll eine Aufenthaltsfläche stehen, um die herum ein befestigter Weg führt, auf dem Roller und Go-Cart gefahren werden kann. Außerhalb der Aufenthaltsfläche sind die Spielstätten angelegt, die unterschiedlichen Altersgruppen angepasst sind. Die Angebotsbreite reicht von Unter-Drei-Jährigen bis zu Jugendlichen.Die Bauarbeiten werden im kommenden Jahr beginnen. Für die Zeit der Umgestaltung kann der Spielplatz allerdings nicht genutzt werden.