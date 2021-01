Einige prächtige, alte Linden mussten wegen Sturmschäden gefällt werden. Die Lindenallee, des ca.100jährigen Stadtgartens, hat dadurch wieder an Imposanz verloren. Der Charakter eines alten Parks wurde gemindert. Neupflanzungen für bisher gefällte Bäume sollen den Lindenrundgang in seiner ursprünglichen Form erhalten. Aber dennoch wird der schöne Anblick der großen, alten Bäume fehlen.

Passanten standen zum Teil traurig und entsetzt an den Absperrungen.

Interessant war es aber auch, den Fällarbeiten zu folgen. Sägespäne flogen und Baumteile wurden mittels Kran durch die Luft gehoben.