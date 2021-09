Seit vielen Jahren stelle ich mir immer wieder die gleiche Frage. Wo sind die ganzen Schmetterlinge geblieben?

In meiner Kindheit wimmelte es nur so vor Schmetterlingen im Garten. Der Fliederspeer war voll mit ihnen, trotz Kohlenstaub und saurem Regen.

Dann habe ich sie ein wenig aus den Augen verloren, um vor ein paar Jahren festzustellen, dass es die schönen Falter kaum noch gibt.

Eigentlich sollte die Umwelt doch besser geworden sein, bilde ich mir ein.

Na ja, mittlerweile haben doch viele begriffen, dass die Natur Hilfe braucht. Es werden wieder Anstrengungen unternommen und Projekte ins Leben gerufen um den Insekten eine Zukunft zu sichern. Gut so!

Und was soll ich sagen - nach einer sehr langen Durststrecke sind es in diesem Jahr wieder merklich mehr geworden.

Ich hoffe es ist der Anfang eines Trends, und nicht nur ein kurzes Aufflackern. Aber ich bin optimistisch, dass die Anzahl und Vielfalt wieder weiter zunimmt.

Es hebt doch immer die Stimmung bei Klein und Groß, gaukelt ein Schmetterling vorbei!