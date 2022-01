Bottrop. Die kommunale Selbstverwaltung lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Allein der Rat hat 58 Mitglieder. In den drei Bezirksvertretungen gibt jeweils 15 Mitglieder. In der jetzt neu aufgelegten „Ratsbroschüre“ sind die Mitglieder dieser Gremien mit Bild aufgeführt.



Corona-bedingt kam es zu einigen Verzögerungen, so dass die bei der Kommunalwahl 2020 gewählten Vertreterinnen und Vertreter in der 28 Seiten starken Publikation jetzt präsentiert werden. Zudem informiert die Din-A5 Broschüre über die Gemeindeordnung und die wesentlichen Punkte im Ablauf einer Kommunalwahl. Es werden neben einem Organigramm auch der Weg von einem Bürgerantrag zum Ratsbeschluss und die Formen der möglichen Bürgerbeteiligung beschrieben. Vorgestellt mit Bild werden zudem die Stadtspitze mit Oberbürgermeister, Bürgermeistern, Bezirksbürgermeistern und Dezernenten. Auch die Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen des Rates wird umrissen.

Die in mehreren hundert Exemplaren gedruckte Broschüre ist im Internet unter "www.bottrop.de/politik" herunterzuladen und kann (angesichts der Corona-Beschränkungen) auch beim städtischen Fachbereich Ratsangelegenheiten, Ernst-Wilczok-Platz 1, 46236 Bottrop kostenlos angefordert werden.