Der Kindheitswissenschaftler Prof. Dr. Michael Klundt vom Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal übt heftige Kritik an den Corona Maßnahmen der Bundesregierung.

Am Mittwoch, dem 09.09.2020 ermahnte Prof. Dr. Klundt in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, das Kinder im Rahmen der von der Bundesregierung verordneten Corona Maßnahmen wie Objekte behandelt werden.

Eigentlich sollte das Kindeswohl an oberster Stelle in diesem Land und in unserer Gesellschaft stehen, doch was seit Monaten durch die Maßnahmen passiert, und die mediale Berichterstattung fördert, sei letztendlich, das es weniger um den Kinderschutz geht, sondern das die Gesellschaft vor den Kindern geschützt werden soll.

Eine bisher ohne jegliche wissenschaftliche Basis ausgerufene „Pandemie“ und ein „Notstand von nationaler Tragweite“ nötigen Kinder dazu, mehrere Stunden a, Stück Mund Nasen Masken zu tragen und die Kinder werden als „Superspreader“, ohne jeglichen wissenschaftlichen Nachweis zu Gefährdern der gesamten Bevölkerung dämonisiert.

Was dies mit den Kindern macht, kurz und langfristig, ist unabsehbar.

Den vollständigen Link zu dieser Debatte aus dem Deutschen Bundestag finden sie hier:

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-pa-kinderkommission-corona-706358