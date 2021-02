Unfähigkeiten:

Bisher waren Politik und Regierung nur an ihren Diätenerhöhungen und Einnahmequellen interessiert und damit beschäftigt, der Wirtschaft den Weg zur Gewinnsteigerung zu ebnen.

Jetzt bei der Corona-Pandemie waren sie erstmalig gefordert, etwas für das Volk tun zu müssen.

Dem haben sie nämlich geschworen, Schaden von ihm abzuhalten und haben dabei kläglich versagt.

Es ist einfach unbegreiflich, wie sich die Resistenz der Unbelehrbarkeit in unserer Bundesregierung und den Ländern durchgesetzt hat.

Eigentlich soll Corona ja nicht in erster Linie das Gehirn angreifen, aber das Vernunftzentrum der Verantwortlichen scheint auch ohne Körperkontakt schwere Nebenwirkungen aufzuweisen.

Zuerst fehlte es an den einfachsten Schutzvorrichtungen aller Art, zuwenige Testlabore, fehlendes Personal und zu wenig Betten.

Hinzu kamen die Unerfahrenheit im Umgang mit den Patienten und die gemeinsame Uneinigkeit der einzelnen Bundesländer.

Der vorbildlichen Uneinigkeit bei der Vorgehensweise der Bundesländer ist man weiterhin treu geblieben, doch neu hinzu kamen fehlende Impfstoffe und Produktionskapazitäten, verbunden mit logistischen Verteilungs- und Lagerungsproblemen.

Außer zu wenig Impfstoff, fehlende Impftermine und Probleme bei der verminderten Wirksamkeit, sind wir nun bei den Auswirkungen der neuen Mutationen angelangt.

Folgen wird nun eine Überlastung der zu wenigen Impfzentren und die Nichteinhaltung der Zweitimpfungstermine. Und dabei haben wir gerade erst einmal 4 % der Bevölkerung geimpft und der folgende Hauptandrang wird wieder alle Systeme zusammenbrechen lassen und viel länger dauern als man vorgesehen hat. Trotzdem spricht man von Lockerungen und Privilegien und Freiheiten für bereits geimpften Mitbürger, was wieder neue Unruhen und Ungerechtigkeiten auslösen wird. Hinzu kommen noch die umstrittene Reihenfolge und die Vordrängler, was noch gewaltige zusätzliche Probleme erzeugt.

Fehleinschätzungen:

Man hat wirklich alles falsch gemacht was man nur falsch machen konnte und auch erstaunt festgestellt, dass Schutzmasken und Medikament gar nicht in Deutschland produziert werden, sondern aus Kostengründen in asiatischen Billiglohnländern verlegt wurden. Genauso kam die unglaubliche Erkenntnis, dass die privatisierten und profitorientierten Krankenhäuser gar nicht auf solch eine Pandemie vorbereitet waren und das unterbezahlte Personal auch noch reduziert wurde.

Und es ist wirklich kein Witz, man hat in einem Gutachten von der Bertelsmann-Stiftung als Lösung angeboten, weitere Krankenhäuser und Kliniken zu schließen, damit man effizienter und zentralisierter besser und gewinnbringender arbeiten kann.

Diese Bemühungen werden sogar in der Coronazeit weiter verfolgt.

Die Bertelsmann-Stiftung ist ein bekannter Unternehmens-Lobbyist, der bereits seinen negativen Einfluss im Bildungsbereich eingebracht hat.

Plötzlich gestehen sogar alle ihre Fehler ein, angefangen von Frau Merkel über Ursula von der Leyen bis Gesundheitsminister Spahn.

Aber trotzdem machen sie alle fleißig und munter alte und neue Fehler uneinsichtig weiter. Unbeachtet bleibt auch der weltweite Bedarf an Impfstoffen der auch noch verantwortungsvoll abzudecken ist, denn sonst wird der Virustourismus alle Anstrengungen wieder zunichte machen.

Vorgehensweisen:

Jetzt will man die Schulen mit zigfachen chaotischen Unterrichtsmodellen wieder öffnen, ohne wenigstens die Lehrer vorher zu impfen, wozu man genügend Zeit gehabt hätte.

Das ist einfach unglaublich und widerspricht jeglicher Vernunft.

Jetzt will man nachträglich darauf reagieren, jedoch könnten Schulen zu neue Verbreitungsherden werden und die Kinder sind mal wieder die Benachteiligten. Denn Tatsache ist jetzt schon einmal, dass den Kindern und Jugendlichen 2 Jahre ihrer Entwicklung verloren gegangen sind.

Auch die ganzen staatlichen Hilfsgelder die mehrfach versprochen wurden, sind nicht bei denen angekommen die sie dringend benötigen.

Bei Großkonzernen und Betrügern hat es jedenfalls gut geklappt.

Genauso haben die hoch gelobten Helden der Corona-Pandemie nur zum kleinen Teil, oder gar nicht die versprochenen Prämien erhalten.

Die ständigen Wechselbäder, vom verschärften „Lockdown“ zu unverantwortlichen Lockerungen, haben Bund und Landesregierungen völlig unglaubwürdig und lächerlich gemacht. Daher nehmen viele diese ganzen Vorschriften auch gar nicht mehr ernst und halten sich auch nicht daran.

Das beflügelt natürlich die Verschwörungstheoretiker und Querdenker, ihre Lügengeschichten erfolgreich weiter zu verbreiten. Die Menschen sind auch einfach nicht dazu bereit, für einige Monate auf vermeidbare Kontakte, Feiern und Urlaubsreisen zu verzichten.

Anstatt Solidarität mit den besonders gefährdeten Personenkreisen zu üben, zeigen sie Uneinsichtigkeit und Egoismus, obwohl man weiß, dass es hier um Leben und Tod geht.

Mit dem Ergebnis, dass sich die Ansteckungsherde, besonders mit den neuen Mutationen, immer wieder neu verbreiten und ansteigen.

Hinzu kommt die Unvernunft und Uneinsichtigkeit einiger Mitbürger die glauben, für sie würden diese ganzen Verbote nicht zutreffen.

Genauso unverständlich sind die unterschiedlichen Behandlungs- und Verfahrensweisen für verschiedene Branchen, die niemand mehr verstehen kann.

Da wurden Frisöre, Restaurants und Hotels geschlossen, anstatt die wahren Ansteckungsherde ausfindig zu machen und dort energisch zu Handeln.

Ungefährliche Sportarten wurden untersagt, während hoch bezahlte Fußballer und Großkonzerne machen können was sie wollen.

Mutationsteste:

Anfangs hieß es, um vorerst sicher zu gehen, muss man Testen, Testen und nochmals Testen, doch das hat man bis heute aus Kostengründen nicht gemacht, wobei die positiven Tests nicht einmal die neuen Mutationen berücksichtigen.

Denn je mehr getestet wird, umso mehr werden die verdeckten Infektionen sichtbar und verschlechtern den Inzidenzwert.

Jetzt kommen angeblich kostenlose Selbsttests, die nicht nur unsicher sind, sondern der unsachgemäße Umgang noch mit hinzukommt.

Da könnte man ja gleich auch noch die Selbstimpfung verordnen, vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht.

Bei den besonders gefährlichen Mutationen aus England und Südafrika gibt es noch keine genauen Analysen und Sicherheiten, ob die bisherigen Impfstoffe ebenfalls dagegen wirken.

Auch ob eine Neuansteckung nach dem Impfen möglich ist und vielleicht trotzdem an andere weitergegeben werden können, kann niemand mit Gewissheit beantworten.

Auch nach den Impfungen werden wir uns wohl weiterhin an den Anblick des Maskenschutzes gewöhnen müssen.

Alle reden plötzlich von Öffnungsstrategien und Stufenpläne zur Normalität und dabei löst eine Coronawelle die nächste ab.

Denn auch die genannten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, denn nicht alles wird ordnungsgemäß gemeldet und von der enormen Dunkelziffer mal ganz zu schweigen.

Durch den steigenden Druck aus der Bevölkerung und der Wirtschaft ist man auf Erfolgsmeldungen angewiesen, die nicht mehr der ganzen Wahrheit entsprechen, wie auch bei den Arbeitslosenzahlen, wo nur die Hälfte der Betroffenen mitgerechnet werden.

Unbelehrbarkeit:

Man glaubt diese Welt ist einfach unbelehrbar, denn trotz all dieser Umstände wirbt die Reiseindustrie noch mehr wie in normalen Zeiten und macht die Leute total verrückt, wo doch jeder weiß, dass dies vorerst gar nicht möglich ist und nur die Krankheiten weiter verbreitet werden. In diesem Zusammenhang muss man auch die Situation bei unseren ausländischen Mitbürgern sehen, wo es ganz besonders Problematisch ist, da sie unsere Medien-Informationen und Verordnungen nicht wahrnehmen oder verstehen und in ihrer eignen Welt nach ihren Gesetzen leben.

Eines ist aber mit Sicherheit klar, mit den bisherigen halbherzigen Methoden werden wir die Corona-Pandemie niemals besiegen.

Bei diesem ganzen Durcheinander und hin und her, könnte man sogar das Gefühl bekommen, die wollen das auch gar nicht beenden.

Das es den Herrschenden und den Nutznießern voll ins Konzept passt,

die Bevölkerung ohne Rechte und Freiheiten voll im Griff zu haben und ungestört, ohne Widerstand seine eigene Politik und Interessen zu verfolgen, kann ich mir auch ohne Querdenkerei gut vorstellen.

Technische Mängel:

Bei der bescheidenen und fehlerhaften Technik in den

Gesundheitsämtern und verantwortlichen Institutionen ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass nicht einmal länderübergreifend festgestellt werden kann, wer geimpft ist und wer nicht.

Dabei müsste es mindestens bundesweit eine einheitliche Datei geben, wo eine Verknüpfung aller Impfdaten zusammenfließen.

Damit könnte man auch die Erkrankten, Genesenen und die

aufgetretenen Nebenwirkungen registrieren und entsprechend auswerten.

Ebenfall könnte moderne Kommunikationstechnik dabei helfen, die Ansteckungswege besser nachvollziehen zu können.

Das dümmste Argument dagegen ist der Datenschutz, den es seit der neuen europäischen DSGVO sowieso nicht mehr gibt, da dort das Geschäftsmodell der Datenkraken legalisiert wurde.

Wenn also Informationen und Daten fehlen, braucht man nur bei Google, Facebook, Amazon oder beim Verfassungsschutz anrufen, da liegen alle Daten und Persönlichkeitsprofile ausführlich vor.

Öffnungsmöglichkeiten:

Mein persönliches Motto lautet immer, entweder richtig oder gar nicht machen, denn alles andere ist Flickwerk und führt nicht zum Ziel.

Man wird das Gefühl einfach nicht mehr los, wie leben weltweit in einem Irrenhaus und vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, gar nichts gegen das Coronavirus zu unternehmen und einfach unbeschwert so weiter zu leben wie vorher.

Was wäre dann eigentlich anders als jetzt?

Wir hätten noch alle Freiheiten und Möglichkeiten wie vorher und könnte die Virusvarianten auf unseren Urlaubsreisen überall weiter mitnehmen und verteilen. Geschäfte, Gaststätten und Schulen wären geöffnet und alle hätten sich zwischenzeitlich gegenseitig angesteckt.

Dadurch wäre die menschliche Natur gezwungen, die eigene körperliche Immunisierung zu aktivieren, um sich selbst zu schützen.

Allerdings müssten wir dafür in Kauf nehmen, dass die älteren gefährdeten Menschen etwas früher und schneller sterben, als sonst üblich wäre.

Denn alte und kranke Menschen sterben nun einmal, das war immer so und wird wohl auch so bleiben.

Wenn der Virus wirklich die gleiche Widerstandskraft hat wie die Unfähigkeit unserer Politiker, dann werden wir uns darauf einstellen müssen, mit ihm zu leben und wohl niemals wieder loszuwerden.

Der Jugend kann man bei der problematischen Lage nur sagen, das ist ein bescheidener Vorgeschmack, oder das Vorspiel, was noch alles auf euch zukommen wird, wenn die Auswirkungen des Klimawandels noch deutlicher werden. Dann geht es nicht mehr um Nebensächlichkeiten wie das Studium, Feiern und ums Reisen, sondern ums überleben.

Denn über eines sollte man sich im Klaren sein, die Periode der Menschheit geht zu Ende und wir streiten uns über Reisefreiheit.

Alle wünschen sich schnellstens eine Rückkehr zur Normalität, doch was bedeutet das eigentlich in der Realität? Diese Normalität vor Corona war ebenfalls nur von Ausbeutung und Ungerechtigkeiten geprägt und die Hälfte der Menschen leben weiterhin in Armut.

Da lohnt es sich doch, gleich für einen Neuanfang und eine grundsätzliche Veränderung in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu kämpfen und die Erfahrungen von Corona einfließen zu lassen.

Logische Schlussfolgerungen:

Endprivatisierung des Gesundheitssystems und Vergesellschaftung aller sozialen Einrichtungen, wie auch Kliniken, Alten- und Pflegeheime.

Starke personelle Aufstockung des Pflegepersonals mit 50 % Erhöhung der Löhne und Gehälter mit weiteren finanziellen Anreizen.

Alle in diesen Bereichen benötigten Produkte von Schutzmitteln, über Arzneien, Medikamente und Impfstoffe werden im eigenen Land hergestellt und verwaltet.

Die versprochenen Hilfsgelder und Soforthilfen sind unverzüglich umzusetzen, um den betroffenen Coronageschädigten ihre Existenz zu sichern und zu erhalten.

Der Impfstoff Astrazeneca ist wegen zu niedrigen Wirkungsgrad und problematischen Nebenwirkungen unverzüglich vom Markt zu nehmen.

Die äußeren und inneren Landesgrenzen sind für Personen zu schließen

und es herrscht Reiseverbot, Ausgeh- und Kontaktsperre.

Ohne negatives Testergebnis oder Impfnachweis darf niemand das Haus verlassen. Um das zu gewährleisten werden alle verfügbaren Kräfte eingesetzt.

Für die Umsetzung aller Maßnahmen wird eine perfekte Planung erstellt und alle staatlichen Einsatzkräfte eingebunden.

Es herrscht Demonstrationsverbot und die Impfpflicht und

Zuwiderhandlungen werden streng bestraft.

Es werden nur noch die dringend notwendigen Arbeiten im Rahmen der staatlichen Daseinsfürsorge erledigt.

Nach 4 Wochen disziplinierter Durchführung ist alles erledigt und die Bürger erhalten alle demokratischen Rechte zurück.