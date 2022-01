Bottrop. Roland Trottenburg ist tot. Der langjährige Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion starb am 14. Januar im Alter von 84 Jahren. Er war bis 2009 Jahre Mitglied des Rats.



Als Roland Trottenburg im Mai 1975 zum ersten Mal in den Rat gewählt wurde, war dies eine politisch unruhige Phase der Stadtgeschichte. Im Zuge der Gebietsreform wurden Bottrop, Gladbeck und Kirchhellen zu einer Stadt zusammengeschlossen. Gladbeck wehrte sich erfolgreich gerichtlich gegen diesen Zusammenschluss, so dass „Glabotki“ bereits am Jahresende wieder auseinanderfiel. Trottenburg blieb. Er war in den kommenden Jahrzehnten ein engagierter und über Parteigrenzen geschätzter Ratsherr und Fraktionsvorsitzender, der immer wieder als rhetorisch guter Redner auffiel. Politisch vertrat er die Stadt in zahlreichen Gremien nach außen. So war er Mitglied der Landschaftsversammlung und in einigen Kuratorien beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, sowie der Regionalkonferenz von WIN Emscher-Lippe. Er war Mitglied im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss sowie im Ausschuss für Stadtplanung und Umweltschutz. Für seinen Einsatz wurde er 1988 mit der Stadtplakette ausgezeichnet. Der in Castrop-Rauxel geborene Trottenburg war von 1987 bis 2002 Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums.