Auf ein Neues: Die Fakt AG aus Essen hat das seit Jahren leerstehende Hansa Center gekauft und verspricht seine Revitalisierung innerhalb der nächsten zwölf Monate.

"Was wir angepackt haben, haben wir auch fertiggestellt", entgegnet Hubert Schulte-Kemper, Vorsitzender der FAKT AG, allen Bottropern, die aufgrund der unendlichen Geschichte des Kolosses in der Innenstadt bereits desillusioniert abwinken. „Das Hansa Center befindet sich in einer guten Lage und ist von zentraler Bedeutung für die Stadt.“ Als Referenzprojekte nennt Schulte-Kemper unter anderem den Marler Stern, ein ähnliches Beton-Relikt der 70er-Jahre wie das Hansa Center, sowie das ehemalige Thyssen-Haus in Essen. "Wir wollen mit allem was rückwärts ist, nicht verglichen werden. Wir machen hier einen Neuanfang."

Oberbürgermeister Bernd Tischler setzt große Hoffnungen in die neuen Investoren: "Ein sehr starker Partner übernimmt das Hansa Center", sagt er. Der Leerstand lähme die Innenstadt und sei Bottrops Entwicklung nicht förderlich. "Wir sind natürlich ein bisschen vorsichtig, weil wir bereits den ein oder anderen Eigentümerwechsel erlebt haben", so der Oberbürgermeister diplomatisch - aber: "Die Stadt setzt auf Sie."

Auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal soll eine rund 15.000 Quadratmeter große Einkaufsmall wieder entstehen, außerdem könnten sich die neuen Eigentümer ein Kino, einen Konferenz-Bereich und damit Hand in Hand gehend ein Hotel vorstellen. Die unterirdische Parkgarage mit ihren 180 Stellplätzen wird gebührenpflichtig. Dass nur einen Steinwurf entfernt im ehemaligen Karstadtgebäude gerade ein Best Western Hotel vor der Eröffnung steht, scheint die neuen Hausherren nicht zu stören, oder es ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Bislang sei das Projekt aber noch in der Ideenfindungs-Phase, schränkt Hubert Schulte-Kemper gleich ein.

Schon jetzt seien 50 bis 60 Prozent der Fläche vermietet, so der Vorsitzende. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass die Fakt AG einen Teil der Verträge übernehmen will, die ihre Vorgänger bereits geschlossen haben. Auch ein guter Teil der Arbeiten, die sich in der Vergangenheit hinter den Mauern des Einkaufszentrums vollzogen haben, waren nicht vergeblich. Rolltreppen, Aufzüge, Lüftung und Statik der Tiefgarage können bereits größtenteils mit dem Stempel "erledigt" versehen werden. Rund 25 Millionen Euro investieren die Essener in Kauf und "Aufhübschung" des Hansa Centers.

Die Politik unterstützt das Vorhaben der Essener Investoren, und könnte bald an ihren Taten gemessen werden, denn Hubert Schulte-Kemper regt an, das Hansa Center als Sanierungsgebiet auszuweisen - und damit Zuschüsse der Stadt bei den Investitionen zu bekommen.

Bereits im März, kündigt Hubert Schulte-Kemper an, würden die Bottroper sehen, dass ich im Hansa Center etwas tut. Und innerhalb von zwölf Monaten könne die Wiedereröffnung gefeiert werden.