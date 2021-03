Bottrop/Kreis Recklinghausen. Zur ersten Sicherheitskonferenz im Jahr 2021 traf sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen kürzlich mit dem Oberbürgermeister von Bottrop, der Bürgermeisterin aus Gladbeck und den Bürgermeistern aus dem Kreis Recklinghausen in den Sicherheitskonferenzen Ost und West. In den Sitzungen wurden der Kriminalitätsbericht und der Verkehrsunfallbericht des Jahres 2020 vorgestellt.

Die in vielen Bereichen positiven Entwicklungen der Zahlen von Straftaten und Unfällen wurden vom Leitenden Kriminaldirektor Jürgen Häusler und Polizeidirektor Martin Kirchner erläutert. Auch die möglichen Auswirkungen der Pandemie auf die Kriminalitäts- und Verkehrslage wurden bei den Vorträgen berücksichtigt. Im Ausblick auf das kommende Jahr informierten die Polizeipräsidentin und die beiden Leiter der Direktionen Kriminalität und Verkehr über anstehende Projekte und geplante Aktionen zur Bekämpfung von Kriminalität, Unfallursachen sowie zur Stärkung des Sicherheitsgefühls. Die Polizeipräsidentin gab einen Überblick über einzelne Schwerpunkte: "Mir sind die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie besonders wichtig, weil hinter jedem Fall und jedem kinderpornografischen Bild ein Schicksal steckt. Wir müssen die Opfer schnell von ihren Peinigern befreien. Im Jahr 2021 werden wir uns den Rasern und illegalen Tunern ganz gezielt widmen, damit sich diese Szene nicht auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des PP Recklinghausen verfestigt."

Weiter stellt Friederike Zurhausen fest: "Die Folgen des Covid 19-Virus hatten an vielen Stellen Einfluss auf das alltägliche Leben der Bevölkerung. Es galt, viele neue Regelungen zu beachten und umzusetzen. Daher war es gut, dass wir die Routine in der kooperativen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Polizei in diesen unruhigen Zeiten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nutzen konnten."