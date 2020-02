Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen haben Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) gemeinsam am ZOB und Berliner Platz kontrolliert.



Oberbürgermeister Bernd Tischler dankte den insgesamt etwa 20 Ordnungskräften für ihren Einsatz, der bis in die späte Nacht hinein dauerte. „Mit ihrer Präsenz leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit aller Bottroper“, sagt Tischler, der sich am Abend über die Sicherheitsaktion informierte.

Auf eine durchweg positive Resonanz stößt die Aktion auch bei Passaten. Polizei und Ordnungsdienst erhielten bei ihren Rundgängen am ZOB und in der Innenstadt mehrfach Zuspruch. Wie notwendig das gemeinsame Auftreten ist, zeigt die Bilanz der Aktion. Am schwersten wiegt dabei eine aufgegriffene Person, gegen die fünf Haftbefehle vorliegen.

Bei Verkehrskontrollen wurden knapp 50 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwei Pkw wurden direkt stillgelegt, da sie keine Betriebserlaubnis haben. In jeweils einem Fall ergingen Anzeigen wegen Drogenbesitzes, versuchtem Diebstahl und Beleidigung gegen Beamte. Insgesamt wurden neun Platzverweise ausgesprochen und rund 40 Ordnungswidrigkeiten, wie das achtlose Wegwerfen von Müll, geahndet.

Stadtverwaltung und Polizei heben beiderseits die gute behördenübergreifende Kooperation hervor. Ausgelöst wurde die Zusammenarbeit nach Beschwerden von Anwohnern und Besuchern in der Innenstadt. Sie wiesen auf Lärmbelästigungen hin und fühlten sich durch Gruppe bedrängt. Im Umfeld des ZOB kam es zu Rangeleien bis hin zu Körperverletzungen.

Oberbürgermeister Bernd Tischler unterstützt weitere gemeinsame Aktionen von Polizei und KOD. „Es ist wichtig deutlich zu machen, dass wir die Sicherheit aller Einwohner gewährleisten und die Einhaltung von Regeln durchsetzen können“, sagt Tischler. Dafür will er den KOD stärken, um auch ohne die Polizei einen Beitrag für mehr Sicherheit in der Stadt zu leisten.