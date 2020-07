Herzliche Einladung zur nächsten Bottroper Montagsaktion an der Cyriakuskirche gegenüber der Mayerschen am 27.7.2020, um 17.30 Uhr. Thema soll die aktuelle Ausbildungsplatzsituation und der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit sein.

Die bundesweite Koordinierung der Montagsdemo-Bewegung schreibt dazu: „Seit dem Ausbruch der neuen Weltwirtschaftskrise setzte spätestens 2019 bei den Großkonzernen eine rapide Vernichtung der Ausbildungsplätze ein: -38 Prozent von 2018 auf 2019; Opel: -60 Prozent von 2017 auf 2019; VW: -18 Prozent von 2019 auf 2020. Dieser dramatische Rückgang bei Ausbildungsplätzen steht v.a. im Zusammenhang mit der aktuellen Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wird. Wie in den Schulen dieser Tage offenkundig wird, dass schon lange Lehrer fehlen, so tritt offener zum Vorschein, wie Ausbildungsplätze systematisch abgebaut wurden. 2020 sind 2,1 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss - mehr als je zuvor. … Es ist Fakt, dass die Jugend überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Sie braucht die Solidarität aller Beschäftigten.“

Wir fordern: 10 % Ausbildungsquote in Großkonzernen und unbefristete Übernahme nach der Ausbildung!