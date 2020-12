Bottrop. Oberbürgermeister Bernd Tischler hat in Richtung der Geschäftsleute an der Poststraße deutlich gemacht, dass die Stadtverwaltung sich Sperrungen für den Straßenverkehr im Bereich der Poststraße nicht vorstellen kann. Der Oberbürgermeister kündigte aber auch an: "Wir sehen uns die Situation noch genauer an."

So wolle die städtische Verkehrsverwaltung die möglichen positiven Auswirkungen von eventuellen Geschwindigkeitsbegrenzungen überprüfen. Auch die Frage von Unfallhäufungen soll in Zusammenarbeit mit der Polizei geklärt werden. Eine weitere Diskussionsbasis könne die Verbesserung von Sichtbeziehungen und der Aufenthaltsqualität sein.