Was sagt "man" dazu! Haben doch FfF , Grüne und Linke im Rat durchgesetzt, dass jedes Bauvorhaben vorher auf "klimaverträglichkeit" geprüft werden muss. (ich denke nicht, dass die Besucher aus nah und fern mit (Lasten)Fahrrädern angerollt kommen werden, um nur ein Beispiel zu nennen)

Und nun …. Ein Erweiterungsantrag des Alpincenters zeigt deutlich, dass das sicherlich nicht so ist.

Bei den vielen geplanten Attraktionen wie z. B. auch ein Spaßbad kann doch blind davon ausgegangen werden, dass es ein immenses Verkehrsaufkommen geben wird. Da die Aktivitäten auch nicht alle Überdacht sein werden, ist auch mit einem hohen Lärmpegel zu rechnen.

Apropos Spaßbad auf der Halde ...... ja was soll ich jetzt dazu schreiben, außer dass das Stenkhoffbad mit Sicherheit nicht saniert wird. Seien wir doch mal ehrlich, wer geht noch ins Stenkhoffbad, wenn es vor der Haustür ein Bad mit diversen Fun Rutschen gibt?

Jaaaaa ..... ich weiß ..... Ehrlichkeit ist keine Kernkompetenz der "regierenden Parteien" in unserer Stadt und vor der Kommunalwahl "Ar.... in der Hose" schon gar nicht! Doch die rumeierei ... Fördergelder vielleicht oder doch vielleicht nicht, lässt schon sehr vermuten, dass das nur "Kaugummi geziehe" ist, um die Bürgerinnen und Bürger bis nach den Wahlen zu vertrösten!

Mein Fazit; …. macht Euch ma nen Kopp!

Auf foerdervereinstenkhoffbadbottrop.com können die öffentlichen Unterlagen eingesehen werden.