"Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit" heißt das Leitwort der Sternsingeraktion 2020, unter dem auch Oberbürgermeister Bernd Tischler 60 Bottroper Sternsinger und ihre 29 Begleiter empfangen hat.

Für den Oberbürgermeister ist diese Begegnung immer der erste festliche Termin im neuen Jahr; für die Kinder und Jugendlichen, die sich in diesem wieder für Hoffnung, Versöhnung und Frieden in der Welt einsetzen, ist das Treffen im Rathaus ein aufregendes Ereignis.

Der Oberbürgermeister lobte die Sternsinger für ihren Einsatz bei Wind und Wetter und ihre Solidarität mit den Altersgenossen weltweit, denen es oft nicht so gut geht: "Mit Eurem Einsatz helft ihr anderen Kindern auf der Welt - und anderen zu helfen, ist etwas sehr Wichtiges! Ich finde, jeder von uns - auch die Erwachsenen - sollte sich an euch ein Beispiel nehmen." Bernd Tischler wünschte den Kindern bei ihren Hausbesuchen offene Türen und offene Herzen und bedankte sich für das Engagement bei den bunt gewandeten Sternsingern. Zur Unterstützung der Aktion warf der OB dann einen eigenen Spendenbeitrag in eine Sammelschatulle.

Stadtdechant Dr. Jürgen Cleve, der die Königsgruppen aus den verschiedenen Gemeinden begleitete, hat seine Zeit als Sternsinger in "schöner Erinnerung". Der Propst betonte in seiner kurzen Ansprache aus der Rednerkanzel im Ratssaal ("Es ist schon ein besonderes Gefühl hier vorne zu stehen") die außergewöhnliche Rolle der Sternsinger: "Ihr seid als Friedensbringer unterwegs!" Der Einsatz gelte dabei nicht allein dem Libanon, sondern eben auch Bottrop. Und die Aufgabe des Friedenstiftens sei nicht allein auf den Dreikönigstag beschränkt, sondern gelte ebenso für das restliche Jahr.

Im Anschluss zogen die Sternsinger zum Eingangsportal des Rathauses, wo je eine Gruppe aus Alt-Bottrop und Kirchhellen den traditionellen Segensspruch (20*C+M+B*20) rechts und links neben dem Haupteingang anschrieben. Das "C+M+B" steht dabei nicht für die Namen der heiligen drei Könige (Caspar, Melchior und Balthasar), wie viele Menschen glauben, sondern für den lateinischen Segen "Christus mansionem benedicat", was übersetzt heißt "Christus segne dieses Haus".

Doch nicht nur Kinder im Beispielland Libanon werden auch zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.

Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger bundesweit das Rekordergebnis von 50,2 Mio. Euro für Projekte in der ganzen Welt.

Die Bottroper Sternsingeraktion ist seit vielen Jahren die größte und erfolgreichste Hilfsaktion Bottroper Kinder für Kinder in Not. In 2019 erbrachte die Aktion in Bottrop knapp 113.000 Euro. Insgesamt waren damals 718 Sternsinger aktiv, die von 241 jugendlichen und erwachsenen Helfern unterstützt wurden, die die Gruppen begleiten, Gewänder vorbereiten und die Logistik in den Gemeindeheimen organisierten.