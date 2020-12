Pressemitteilung, bottrop, 04.12.2020:

Stolpersteinverlegung wird wegen Corona verschoben

Die vom Lokalhistoriker Sahin Aydin initiierte Stolpersteinverlegung, die in Bottrop am Dienstag, den 8. Dezember 2020 mit dem Künstler Gunter Demnig durchgeführt werden sollte, wurde wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt.

Sie wird voraussichtlich im nächsten Frühjahr nachgeholt.

Der Stolperstein ist dem Antifaschisten Ernst Ender gewidmet.

Die Patenschaften für eine Stolperstein hat der Verein in Bottrop "Sieben Freunde e. V. übernommen.

Mit freundlichen Grüßen

Sahin Aydin