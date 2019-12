Am Samstag dem 14. Dezember 2019 lässt der Bottroper Stadthistoriker Sahin Aydin und Vorsitzender von Kurdisch-Deutscher Freundschaftskreis Münsterland e. V., zusammen mit der SPD-Gronau-Epe/Westf. in seiner Heimatstadt vier Stolpersteine für Gronauer Widerstandskämpfer in der NS-Diktatur verlegen.

Für die zwei KPD Widerstandskämpfer Rudolf A. Gemkow, Georg Johann Fischer und die zwei SPD Widerstandskämpfer Fritz Kunkel, Albert Gudzent.

Patenschaften für die Stolpersteine:

SPD-Gronau-Epe/Westf.

Matthias W. Birkenwald, MdB DIE LINKE

Kathrin Vogler, MdB DIE LINKE

Friedrich Stratmann, MdB DIE LINKE

1. Zeitungsartikel, drauf Klicken

2. Zeitungsartikel, drauf Klicken