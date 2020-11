Bottrop. Die SPD-Ratsfraktion hat sich jetzt – unter Corona-Bedingungen – in der Aula der Hauptschule Welheim konstituiert. Als Vorsitzender bestätigt wurde Thomas Göddertz. Bei der Leitung der Fraktion wird er von Sonja Voßbeck, Matthias Buschfeld und Daniel van Geister unterstützt. Die Geschäftsführung liegt weiterhin bei Frank Beicht. Als BeisitzerInnen wurden Tina Keil, Birgit Sochert, Dr. Harald Sieger und Rüdiger Lehr gewählt. Als Bürgermeister nominierten die SozialdemokratInnen Klaus Strehl.

„Wir haben hier ein gutes Team zusammengestellt, dass alle politischen Schwerpunkte abdeckt. Jetzt wollen wir in die politische Debatte einsteigen. Wir sind bereit!“, so der Vorsitzende, „Momentan befinden wir uns noch in Gesprächen mit anderen Parteien, um möglichst Einigkeit über die in der Konstituierung des Rates zu treffenden Entscheidungen wie Ausschussvorsitze und -Größen zu erzielen.“ Bei den Kommunalwahlen konnte die SPD ihre Vormachtstellung in Bottrop trotz schlechtem Bundestrend behaupten. Vorsitzender Göddertz: „Gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Bernd Tischler werden wir die Probleme unserer Stadt angehen: Bekämpfung der Folgen der Corona-Epidemie, die Innenstadtentwicklung, Schaffung von Wohnraum und eine Mobilitätspolitik, die die Menschen in dieser Stadt mitnimmt. Wir haben viel vor!“