Man glaubt es kaum. Es gibt sie noch, die Produkte “Made in Germany”.

Zwei Beispiele: "Gigaset" und "TRIGEMA"

Gerade in diesen schwierigen Zeiten kann die heimische Wirtschaft Unterstützung gebrauchen. Diese muss aber nicht unbedingt vom Staat als „Corona-Zuschuss“ kommen, den wir schließlich alle über unsere Steuern bezahlen. Dies ohne direkten Gegenwert. Es geht auch anders. Weihnachten steht vor der Tür und auch in diesem Jahr wird es viele, viele Geschenke geben. Vielleicht auch ein paar mehr, denn was soll man machen außer Kaufen? Museum, Theater alles ist dicht. Vielleicht hebt da der Weihnachtseinkauf etwas die Stimmung. Jede Verbraucherin / jeder Verbraucher kann etwas tun. Wer ein neues Telefon oder Smartphone benötigt kann mal nach einem „Gigaset“ suchen. Seit 1941 produziert Gigaset in Bocholt, seit 25 Jahren werden die schnurlosen Telefone in die ganze Welt verkauft und seit 2018 sogar Smartphones. Gigaset ist das einzige Unternehmen in Europa, das solche Produkte in Deutschland produziert. Sicherlich, die Komponenten kommen aus Fernost, leider geht es nicht anders, aber Entwicklung, Zusammenbau und Service alles findet in NRW statt. Früher gehörte die Firma mal zu Siemens. Weitere Infos findet man unter: www.gigaset.com

Wie wäre es mit einem neuen Fußballshirt?

Auch wenn Mannschaftssport momentan nicht so angesagt ist, der Weihnachtsmann könnte aber trotzdem etwas Sportliches bringen. Die Zeiten werden ja auch mal wieder besser und dann will man ja gerüstet sein und gut aussehen. Tatsächlich. Es kommt nicht alles aus Fernost. Kennen Sie „TRIGEMA“?

TRIGEMA mit Sitz im schwäbischen Burladingen wurde 1919 gegründet und ist Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Das Unternehmen bietet Sport- und Freizeitbekleidung sowie Tag- und Nachtwäsche für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Wolfgang Grupp, alleiniger Geschäftsführer und Inhaber in dritter Generation, steht für soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland. Also Arbeitsplätze „Made in Germany“. Die kurzen Wege vom Produktionsstandort zum Verbraucher bedeuten auch aktiven Klimaschutz. Ein weiteres Plus: Es gibt auch Artikel aus 100% BIO-Baumwolle. Dies ist gesund für Mensch und Umwelt.

Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Jährlich bildet TRIGEMA in den Bereichen Produktion, Verwaltung und Vertrieb 40-50 junge Menschen aus. Den Kindern der 1200 TRIGEMA-Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert.

Wo gibt es die Produkte? Im Online-Shop auf www.trigema.de oder in einem der 45 sogenannten Testgeschäfte in Deutschland.

Dies sind nur zwei, sicherlich herausragende Beispiele deutscher Produkte, die sich vor der Weltkonkurrenz nicht verstecken müssen.

Probieren Sie es aus. Weihnachten kann kommen.