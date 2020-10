Bottrop. Der Aktionstag "Gemeinsambewegen" hat das Ziel, die Bedeutung von Bewegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag herauszustellen und zu zeigen, wie dies auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich ist.

Insgesamt beteiligten sich an der Gregorschule / Marienschule 300 Kinder unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.An beiden Schulen wurde dazu ein Bewegungsparcours aufgebaut, an dem die Kinder abwechselnd in Gruppen ihre Bewegungsfreude ausleben konnten.

Unterstützt wurde der Aktionstag der Deutschen Schulsportstiftung von den Kultusministerien der Länder, den an „Jugend trainiert“ beteiligten Sportverbänden und vom Deutschen Sportlehrerverband. Jugend trainiert für Olympia & Paralympics ist mit 800.000 Teilnehmenden pro Jahr der größte Schulsportwettbewerb der Welt. Derzeit können nur vereinzelt wieder Wettbewerbe veranstaltet werden.