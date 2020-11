Bottrop-Kirchhellen. Traditionelle Laternenumzüge sind derzeit wegen Corona nicht möglich. Kirchengemeinden, Kindergärten, Schulen und Kommunen haben sich aber Alternativprogramme für Kinder und Eltern überlegt.Rabimmel, Rabammel, Rabum ertönt in den Kitas in der Region dieses Jahr wohl nur aus Lautsprechern. Denn Singen dürfen die Kleinen es, zumindest in geschlossenen Räumen, in Pandemie-Zeiten nicht.

Auch mit der Laterne in der Hand, umgeben von vielen anderen Kindern und Eltern, durch die Straßen zu ziehen, muss im Lockdown-November ausfallen. Das wollen neben Kirchengemeinden, Kindergärten, Schulen und Kommunen auch die Kolpingsfamilie Kirchhellen nicht einfach so hinnehmen und haben sich ein corona-konformes Alternativprogramm überlegt. Von Startpunkt in Kirchhellen am Montessori Kinderhaus in Kirchhellen erfolgte von dort aus unter Einhaltung der Hygienevorschriften die Verteilung per Transporter von ca. 500 Stutenkerlen an alle Kindergärten in Kirchhellen, Feldhausen und Grafenwald. Die Kolpingsfamilie machte mit dieser Aktion darauf aufmerksam, dass es trotz Corona Möglichkeiten gibt, gewohnte Veranstaltungen ( z.B. Martinszug)in geänderter Form durchzuführen, um Traditionen fortzuführen und wie hier Menschen eine Freude zu bereiten.