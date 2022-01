Münster/Bottrop. Die für die Lagebewertung wichtige 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz* in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt aktuell laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) landesweit bei 2,93. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten** liegt in NRW bei 8,89 Prozent, die landesweite 7-Tages-Inzidenz*** beträgt aktuell 361,5.



Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Freitag bis Montag von 11.990 auf 13.330 (Stand: 10.01.2022, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich in dem Zeitraum von 186.623 auf 189.740 erhöht.

Nach den vom LZG vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung vom, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 630 (590), insgesamt Infizierte 8.997 (8.894), Verstorbene 142 (142), Genesene 8.200 (8.200)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 1.800 (1.900), insgesamt Infizierte 25.271 (25.007), Verstorbene 318 (318), Genesene 23.200 (22.800)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 1.200 (1.000), insgesamt Infizierte 10.254 (9.957), Verstorbene 108 (108), Genesene 9.000 (8.800)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.500 (1.500), insgesamt Infizierte 25.211 (25.065), Verstorbene 487 (487), Genesene 23.300 (23.100)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 1.900 (1.500), insgesamt Infizierte 16.792 (16.123), Verstorbene 142 (141) Genesene 14.800 (14.400)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.300 (2.200), insgesamt Infizierte 49.641 (49.099), Verstorbene 1.109 (1.108), Genesene 46.200 (45.800)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 2.600 (2.200), insgesamt Infizierte 31.801 (31.063), Verstorbene 390 (387), Genesene 28.800 (28.500)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.400 (1.100) insgesamt Infizierte 21.773 (21.415), Verstorbene 307 (307), Genesene 20.100 (20.000)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 13.330 (11.990), insgesamt Infizierte 189.740 (186.623), Verstorbene 3.003 (2.998), Genesene 173.600 (171.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

Kreis Borken 362,2 (362,2)

Stadt Bottrop 276,0 (286,2)

Kreis Coesfeld 310,4 (324,9)

Stadt Gelsenkirchen 247,8 (252,8)

Stadt Münster 460,8 (441,5)

Kreis Recklinghausen 223,3 (209,7)

Kreis Steinfurt 386,4 (392,7)

Kreis Warendorf 445,5 (445,5)