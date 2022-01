Münster/Bottrop. Die für die Lagebewertung wichtige 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz* in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt aktuell laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) landesweit bei 4,38. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten** liegt in NRW bei 8,20 Prozent, die landesweite 7-Tages-Inzidenz*** beträgt aktuell 1.084,1.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 41.100 auf 45.900 (Stand: 28.01.2022, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich in dem Zeitraum von 237.856 auf 244.124 erhöht.

Nach den vom LZG vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung vom, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 3.000 (2.700), insgesamt Infizierte 12.144 (11.773), Verstorbene 144 (144), Genesene 9.000 (8.900)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 10.100 (8.500), insgesamt Infizierte 37.981 (36.163), Verstorbene 331 (329), Genesene 27.600 (27.300)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 4.400 (4.000), insgesamt Infizierte 14.944 (14.383), Verstorbene 110 (110), Genesene 10.400 (10.300)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 6.900 (6.300), insgesamt Infizierte 32.198 (31.483), Verstorbene 496 (495), Genesene 24.800 (24.700)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 5.200 (4.700), insgesamt Infizierte 22.878 (22.215), Verstorbene 146 (145) Genesene 17.500 (17.300)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 5.300 (5.200), insgesamt Infizierte 55.845 (55.523), Verstorbene 1.127 (1.122), Genesene 49.400 (49.200)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 6.600 (5.700), insgesamt Infizierte 40.347 (39.131), Verstorbene 403 (403), Genesene 33.400 (33.000)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 4.400 (4.000) insgesamt Infizierte 27.787 (27.185), Verstorbene 314 (314), Genesene 23.100 (22.900)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 45.900 (41.100), insgesamt Infizierte 244.124 (237.856), Verstorbene 3.071 (3.062), Genesene 195.200 (193.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

Stadt Bottrop 1.334,0 (1.254,8)

Kreis Borken 1.971,0 (1.459,0)

Kreis Coesfeld 1.197,0 (1.084,2)

Stadt Gelsenkirchen 1.278,6 (1.201,8)

Stadt Münster 900,1 (814,2)

Kreis Recklinghausen 568,8 (599,3)

Kreis Steinfurt 918,8 (775,1)

Kreis Warendorf 1.050,8 (1.038,9)

Die aktuelle Corona-Meldelage für NRW ist über die Internetseite des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) abrufbar. Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen LZG übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle "mit Corona".

* Anzahl der Fälle pro 100.000 Einwohner mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen, für die eine Krankenhausbehandlung angegeben ist. Krankenhausbehandlungen, die nach dem Meldedatum des Falls beginnen oder gemeldet werden, werden dem Fall und seinem Meldedatum nachträglich zugeordnet und erhöhen rückblickend die Hospitalisierungsinzidenz. Quelle: Elektronische Meldedaten der Gesundheitsämter gem. § 11 IfSG. Eigene Berechnung LZG.NRW.

** Prozentualer Anteil der auf einer Intensivstation behandelten COVID-19-Patienten gemessen an der aktuellen Anzahl insgesamt betreibbarer intensivmedizinischer Betten (einschl. bereits belegter Betten).

*** Neu gemeldete Fälle der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen. Quelle: Elektronische Meldedaten der Gesundheitsämter gem. § 11 IfSG. Eigene Berechnung LZG.NRW.