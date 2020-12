Bottrop. Für Gehölzpflegearbeiten muss die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm in der Anschlussstelle Bottrop-Feldhausen am Montag (21.12.) die Ausfahrt in Fahrtrichtung Emden in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr sperren. Eine Umleitung wird eingerichtet. Rettungskräfte im Einsatz können passieren.