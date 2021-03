Bottrop. Für die Arbeit im Bottroper Impfzentrum hilfreich sind die beiden Hand-Desinfektionsgeräte im Eingangsbereich der Hallen, die das Bottroper Unternehmen "m+f KEG-Technik GmbH & Co. KG" zur Verfügung gestellt hat. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Peter Mackenrodt, hat jetzt Oberbürgermeister Bernd Tischler die Desinfektionsgeräte bei einer Gerätekontrolle näher vorgestellt. Das Unternehmen bietet diese extra entwickelten Gerätschaften inzwischen auch bundesweit an.

Die beiden Geräte im Impfzentrum tragen den Titel "DUPLEX VEO Outdoor Desinfektionsstationen". Es sind die "Panzerschrank-Varianten", weil diebstahlsicher und unverwüstlich, so CEO Peter Mackenrodt. Zum Gerät gehören zwei berührungslose, mit LEDs beleuchtete Desinfektionsschächte, welche über eine Spezialdüse das Handdesinfektionsmittel auf die Hände vernebeln. Das eingesetzte Handdesinfektionsmittel wurde im März 2020 unter dem Namen LÜRASAN registriert und zertifiziert. Es hat einen leichten Citrus-Duft, kosmetische Anteile für das Nachfetten und einen 72-prozentigen Ethanol-Anteil, welcher innerhalb von 15 Sekunden alle COVID 19-Varianten und -Mutanten neutralisiert. Die Geräte sind gedacht für hochfrequentierte Zugangsbereiche - insbesondere zu Schulen. Im Einsatz sind die Geräte bisher auch am Riesener Gymnasium in Gladbeck, am Bottroper Autismus-Zentrum, an der Grundschule Brunnthal und an der Mittelschule Eugendor in Österreich. Auch das Impfzentrum München auf dem Messegelände will ein Gerät in diesem Monat testen.