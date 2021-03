Bottrop. Die durch den Bund angekündigten kostenlosen Corona-Tests können ab sofort auch in Bottrop wahrgenommen werden. Nachdem das Bundesgesundheitsministerium am vergangenen Sonntag, 7. März 2021, dazu die Grundlagen in seiner aktualisierten Coronavirus-Testverordnung geschaffen und das Land NRW am gleichen Tag eine Allgemeinverfügung für die Umsetzung an die Kommunen verschickt hatte, wurden ein Handlungsrahmen für die Kommunen geschaffen. Seit Montag wird ein Netzwerk aus Teststellen im Stadtgebiet aufgebaut, das nun in Betrieb geht.

Seit Freitag, 12. März 2021, können im Saalbau durch das DRK Bottrop und in der Tanzschule Peter Frank durch das Unternehmen Med-San GmbH Testungen durchgeführt werden. Weitere Stellen werden am Montag folgen, darunter in vielen Arztpraxen. Das Angebot gilt für alle Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort im Bundesgebiet haben. Sie können sich einmal pro Woche testen lassen. Die Anmeldung erfolgt derzeit noch nicht über ein zentrales Portal, bei dem man Termine für Testungen im Stadtgebiet buchen kann, sondern in den jeweiligen Stellen selbst. Ein zentrales Buchungssystem für Bottrop soll aber kurzfristig aufgebaut werden. Um den Bürgerinnen und Bürgern bereits jetzt laufende aktuelle Informationen zum Thema Testungen zu geben, hat die Stadt Bottrop eine Internetseite aufgesetzt, die zu erreichen ist unter: www.bottrop.de/coronatest. Dort sind die Anlaufstellen als interaktive Karte und als Liste zu finden und werden laufend ergänzt. Oberbürgermeister Bernd Tischler begrüßt die Mitwirkung zahlreicher Kooperationspartner zum Aufbau des Teststellen-Netzwerkes in der Stadt. "Ich hoffe, dass dieses Angebot zu einem wichtigen Baustein bei der Bekämpfung der Pandemie wird", so der OB.