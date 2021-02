Bottrop. Die Stadtverwaltung ist - wie alle Jahre wieder - am Rosenmontag (15. Februar) geschlossen. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die entsprechende Handlungsweise ist Teil einer Vereinbarung mit dem städtischen Personalrat. So bleiben am Rosenmontag alle städtischen Dienststellen geschlossen, inklusive des Parkhauses an der Schützenstraße.