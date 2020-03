Durch die Feststellung des ersten Corona-Infizierten in Bottrop hat die Stadt einen "Ereignisstab" im Rathaus einberufen, der das weitere Vorgehen mit der Situation in Bottrop bearbeitet. Dieser "Ereignisstab" hat etwa ähnliche Kompetenzen wie ein Krisenstab, ist aber kein solcher, sondern - wenn man so will - der "kleine Bruder". Der offizielle Krisenstab wird erst einberufen, wenn die Sachlage in Bottrop sich in verschiedenen Bereichen deutlich verschlechtern sollte.

Der "Ereignisstab" hat beschlossen, dass ab sofort ein Infotelefon zur Verfügung steht, dass unterder Rufnummer 0 20 41 / 70 50 80 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr für alle Fragen rund um das Thema "Coronavirus in Bottrop" genutzt werden kann. Außerhalb dieser Zeit - beispielsweise am Wochenende - ist in einem konkreten Coronavirus-Verdachtsfall die Feuerwehr beziehungsweise im weiteren das Gesundheitsamt über die Rufnummer 02041 / 78 03 333 zu erreichen. Auch die Internetseiten der Stadt unter "www.bottrop.de/coronavirus" werden entsprechend ergänzt und zudem generell inhaltlich ausgeweitet.

Schulen und Kindergärten/Kindertagesstätten werden intern über weitere Verhaltensweisen informiert. Für Fragen, die in diesem Bereich auftreten, gibt es außerdem eine spezielle Telefonnummer, Für Lehrer sowie die Schulleitungen hat die Bezirksregierung Münster bis auf weiteres eine Telefon-Hotline wochentags eingerichtet, die unter Tel. 0251 / 411-4198 von 7 bis 21 Uhr zu erreichen ist.