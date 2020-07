Bottrop. Stellvertretend für viele Familien und Kinder in Bottrop überreichte die städtische Wirtschaftsförderung am Mittwoch (15. Juli) Mitarbeiterinnen der städtischen Kindertageseinrichtungen Zeppelinstraße und Im Brinkmannsfeld sowie der Leiterin des Quartiersbüros Prosper III Freikarten für das FunCity Autokino-Kinderkonzert am kommenden Sonntag.



Mit dieser Geste möchte die Stadtverwaltung den Familien in der aktuell herausfordernden Situation Abwechslung und Unterhaltung bieten.Mit anwesend war auch Uwe Goemann von der Vivawest-Stiftung, die die Aktion finanziell unterstützt. Goemann betont: „Wir freuen uns sehr, Bottroper Familien so auch in der Corona-Zeit ein Stück heitere Abwechslung bieten zu können“.

Das Event am Sonntag, 19. Juli, steht ganz im Zeichen der Familie. Gleich zwei beliebte Kindersänger, Volker Rosin und Nilsen, präsentieren ihr Hula Hup! Kinderkonzert. Zudem sind in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Bottrop „Die Prinzessinnen“ zu Besuch. Die Künstlerinnen aus Bottrop geben bei Kindern beliebte Filmsongs zum Besten.

Die regulären Familien-Autotickets (bis zu 5 Personen) gibt es für 19,90 Euro unter www.funcity-bottrop.de zu kaufen.