Bottrop. Nachdem das Hernienzentrum am Knappschaftskrankenhaus Bottrop erstmalig im Jahre 2017 zum Kompetenzzentrum zertifiziert wurde, stand nun die Überprüfung der Strukturen und Qualität durch eine Re-Zertifizierung im Rahmen einer externen Qualitätskontrolle durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie an.

Im Rahmen dieses Re-Zertifizierungsverfahrens war am 29. Oktober 2020 Herr Dr. med. A. Kuthe aus Hannover als Gutachter zum Audit in der Klinik. Bei einem Rundgang durch die Klinik wurden die Qualitätssicherung und Prozessabläufe auf „Herz und Nieren“ hin überprüft. Pro Jahr werden in der chirurgischen Klinik am Knappschaftskrankenhaus Bottrop über 400 Hernienoperationen vorgenommen. „Wir erwarten für die nächsten Jahre eine weitere Fallzahlsteigerung im Bereich der Hernienchirurgie. Das liegt daran, dass unser Hernienzentrum zunehmend auch über die Stadtgrenzen Bottrops hinaus bekannt ist und wir mittlerweile auch Operationen mit dem daVinci Roboter regelhaft in der Hernienversorgung durchführen“, resümiert Dr. Bernhard Limper, ltd. Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und ergänzt: „Immer größere Bedeutung erlangt auch die Versorgung von komplexen Zwerchfell- und Bauchwandhernien“.

Operierte Patienten werden nach einem und nach 5 Jahren untersucht. Über diese Methode lassen sich zukünftig auch Langzeitdaten auswerten. Im bundesweiten Vergleich der Ergebnisse liegt das Hernienzentrum im Spitzenbereich. „Im Rahmen der Nachuntersuchungen haben wir fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Die Patienten fühlen sich bei uns sehr gut aufgehoben und beteiligen sich gerne an der Qualitätssicherung“, erklärt Lukas Kamrath, Koordinator des Hernienzentrums und chirurgisch-technischer Facharztassistent. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit Herrn Dr. Kuthe einen äußerst renommierten Hernienchirurgen zum Audit in unserer Klinik begrüßen durften und unser gesamtes Team für seine tägliche Arbeit ein so positives Feedback erhalten hat“, freut sich Dr. Jörg Celesnik, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.