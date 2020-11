Bottrop. Während ihrer Projektwoche im November hat die Klasse 8a, der Hauptschule Welheim, insgesamt 80 Herzkissen für Brustkrebspatienten genäht und diese dem Brustzentrum am Marienhospital Bottrop gespendet. Die Herzkissen werden an Patientinnen mit einer Brustkrebserkrankung verschenkt.

Durch die Herzform eignen sich die Kissen sehr gut für die Entlastung des Arms, nach einer Operation an der Achselhöhle, im Rahmen der Brustkrebstherapie. Aber auch unabhängig von diesem praktischen Nutzen bereitet diese Aufmerksamkeit den Patientinnen in einer schweren Zeit eine Freude. Eine offizielle Übergabe war in diesem Jahr natürlich aufgrund der Zugangsbeschränkungen zum Marienhospital wegen der Covid19-Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich. Daher konnten die Schüler die Herzkissen nur an der Pforte abgeben. Um dennoch so etwas wie eine Erinnerung an die Spende zu schaffen, haben sich die Schüler vorher mit den Herzkissen fotografiert. Nach Erhalt der Kissen hat der Leiter des Brustzentrums, Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Hans-Christian Kolberg, ebenfalls ein Foto gemacht und den Schülern über das Klassenleitungsteam, vertreten durch Frau Stefanie Strotmann, zugeschickt. Priv.-Doz. Dr. Kolberg freut sich sehr über die Spende: „Für unsere Patientinnen bedeutet es sehr viel, dass in einer für sie sehr anstrengenden und belastenden Phase ihres Lebens, jemand ein solches Signal der Ermunterung und des Mitfühlens sendet. Es ist, als würden die Schüler zu den Brustkrebspatientinnen sagen: ‚Wir denken an Euch!‘“.