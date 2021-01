Bottrop. Mit dem Start am 27. Dezember vergangenen Jahres, sind auch in Bottrop die ersten Impfungen angelaufen. Bislang werden mit mobilen Impfeinheiten Bewohner und Beschäftigte in Senioren- und Pflegeeinrichtungen gegen das Virus geimpft. Laut Plänen der Landesregierung sollen ab Februar genügend Impfdosen vorhanden sein, sodass auch die 53 Impfzentren in NRW in Betrieb genommen werden können.

Umfassende Informationen zur Impfung allgemein und zu den geplanten Abläufen im Impfzentrum am Südring werden bereits jetzt auf unserer Website bereitgestellt. Dort werden dann auch die Kontaktdaten zur Terminvereinbarung angegeben, sobald diese von der Landesregierung veröffentlicht wurden. Zudem bietet auch das Gesundheitsministerium NRW ein Bürgertelefon zur Corona-Schutzimpfung an. Unter 0211 91 19 10 01 können von montags bis freitags (8 bis 18 Uhr) und samstags bis sonntags (10 bis 18 Uhr) Fragen zur Schutzimpfung gestellt werden.