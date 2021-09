Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch von 4.510 auf 4.730 (Stand: 1.09.2021, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 117.524 auf 118.048 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 360 (350), insgesamt Infizierte 5.861 (5.840), Verstorbene 115 (115), Genesene 5.400 (5.400)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 570 (550), insgesamt Infizierte 15.203 (15.137), Verstorbene 267 (267), Genesene 14.400 (14.300)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 360 (350), insgesamt Infizierte 6.114 (6.087), Verstorbene 99 (99), Genesene 5.700 (5.600)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 740 (640), insgesamt Infizierte 16.762 (16.642) Verstorbene 418 (418), Genesene 15.600 (15.600)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 360 (350) insgesamt Infizierte 9.106 (9.069) Verstorbene 122 (122) Genesene 8.600 (8.600)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.100 (1.100), insgesamt Infizierte 33.757 (33.656) Verstorbene 988 (988), Genesene 31.700 (31.600)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 830 (790), insgesamt Infizierte 18.686 (18.575), Verstorbene 331 (331), Genesene 17.500 (17.500)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 410 (380) insgesamt Infizierte 12.559 (12.518), Verstorbene 251 (251), Genesene 11.900 (11.900)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.730 (4.510) insgesamt Infizierte 118.048 (117.524) Verstorbene 2.591 (2.591), Genesene 110.800 (110.500)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

Stadt Bottrop 121,0 (154,2)

Kreis Borken 101,9 (103,0)

Kreis Coesfeld 73,4 (78,8)

Stadt Gelsenkirchen 159,0 (148,2)

Stadt Münster 67,0 (69,5)

Kreis Recklinghausen 102,2 (102,7)

Kreis Steinfurt 108,4 (118,0)

Kreis Warendorf 78,9 (82,2)