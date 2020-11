Inzidenzzahlen in Bottrop auf hohem Niveau

Bottrop/Münster. Die Inzidenzzahlen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich in den Kreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Münster insgesamt weithin auf hohem Niveau - mit Ausnahme der Stadt Münster, die Inzidenzzahl liegt heute unter 50. Laut LZG NRW (Stand: 29. November, 0 Uhr) ergibt sich heute für die Stadt Bottrop folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern): 165,0 (162,5).