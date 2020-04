Da der Stadt und dem Kommunalen Ordnungsdienst vermehrt Verstöße gegen das Kontaktverbot am Biker-Treff „Zur Grafenmühle“ gemeldet wurden, hat die Stadtverwaltung nach einem Vor-Ort-Termin entschieden, dass die Verkehrssperrungen dort nochmals ausgeweitet und alle Zufahrten jetzt gesperrt werden. An den großen Zufahrtsstraßen „Alter Postweg/ Zur Grafenmühle“, „Bottroper Straße/ Vossundern“ und „Schneiderstraße/ Vossundern“ wurden große Hinweisschilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer vorab über die Sperrungen zum Naherholungsgebiet "Grafenmühle" informieren. Auch die angrenzenden Parkplätze bleiben gesperrt.

Außerdem wird verfügt, dass die vier gastronomischen Betriebe in diesem Bereich bis einschließlich Ostermontag geschlossen halten müssen. Es gibt dort also auch generell keinen Außer-Haus-Verkauf in der genannten Zeit.

Je nach Besucherandrang am Osterwochenende behält sich der Krisenstab vor, im Bedarfsfall die Sperrungen der Straßen rund um die „Grafenmühle“ für den Fahrzeugverkehr zu erweitern.

Zusätzlich sind am Wochenende verstärkte Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdiensts gemeinsam mit der Polizei geplant. Die Stadt betont in diesem Zusammenhang nochmal, dass das allgemeine Kontaktverbot und das Einhalten des Abstands von mindestens 1,5 Metern befolgt werden müssen.

Bei Zuwiderhandlungen drohen bei geringfügigeren Verstößen mindestens 200 und höchstens 25.000 Euro Bußgeld. Schwerwiegenderes wird nach Strafrecht mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet. Falls die angeordneten Regelungen von Seiten der Gastronomie-Betreiber nicht eingehalten werden, behält sich der Krisenstab der Stadt Bottrop vor, die Lokalitäten vor Ort zu schließen.