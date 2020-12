"Liebe Bottroperinnen und Bottroper, meiden Sie in der Silvesternacht die Tetraeder-Halde und die Halde Haniel", bittet der städtische Corona-Krisenstab die Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Zudem haben die Verantwortlichen ihren Appell an die Bottroper erneuert, auf Silvesterfeuerwerk und generell auf Zusammenkünfte in größeren Gruppen zum Jahreswechsel zu verzichten. Plätze und Straßen in Bottrop sind ansonsten allerdings nicht für die Verwendung von Pyrotechnik gesperrt worden. Erinnert wird vom Krisenstab auch an die neueste Regelung in der Corona-Schutzverordnung des Landes, dass vom 24. bis zum 26. Dezember sich die Personen eines Hausstandes mit maximal vier weiteren Personen im engsten Familien- und Freundeskreis treffen dürfen, wobei bis zu 14-Jährige Kinder nicht mitzuzählen sind. Davor und danach gilt bis zum 10. Januar die Regelung, dass sich zwei Hausstände mit maximal fünf Personen Treffen dürfen, wobei bis zu 14-Jährige Kinder wiederum nicht mitzuzählen sind.