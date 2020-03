Im November 2018 wurden die Bewilligungsbescheide der drei Bausteine zur Neugestaltung des Parks Welheim an die Stadt Bottrop überreicht. Nach der Planungsvergabe im vergangenen Jahr sollen die dabei entwickelten Überlegungen nun den Bürgern präsentiert werden. So lädt die Stadtverwaltung die Bürger des Stadtteils Welheim und alle Interessierten am Samstag, 28. März, ab 11 Uhr zu einem sogenannten "Bürgerspaziergang" ein.

Während des Spaziergangs werden die Planungen für den Parks vor Ort vorgestellt. Treffpunkt ist der Parkeingang an der Gungstraße. Anregungen der Bürger werden in die weiteren Planungsschritte mit einfließen, bekräftigt die Stadtverwaltung.

Grünes Klassenzimmer

Im Herbst 2019 wurde das Planungsbüro "brandenfels landscape + environment" aus Münster mit der Umgestaltung der Parkanlage beauftragt. Die Umgestaltung setzt sich aus den Bausteinen „Wege des Regenwassers“, „Lernen im Grünen - Grünes Klassenzimmer“ und „Bewegung in der Natur - externe Verknüpfungen" zusammen.

Ökologische Revitalisierung

Der Baustein „Wege des Regenwassers“ hat das Ziel, das bestehende Abkopplungssystem in der Parkanlage wiederherzustellen und in diesem Zuge das Regenwasser sichtbar und erlebbar zu machen. Im Baustein „Lernen im Grünen - Grünes Klassenzimmer“ soll die ökologische Revitalisierung des Quartiers „Lückenschluss Welheim“ realisiert werden. Sie zielt auf die Erhöhung der Biodiversität durch Schaffung verschiedener Standortbedingungen und Lebensraumtypen ab. Gleichzeitig sollen Lernorte für nachhaltige Entwicklungen entstehen.

Multifunktionales Wegeangebot

Das Ziel des Bausteins „Bewegung in der Natur – externe Verknüpfung“ ist die Verzahnung der Einzelbereiche durch ein multifunktionales Wegeangebot. Dies soll zur sportlichen und barrierefreien Nutzbarkeit sowie zur Förderung von Nahmobilität und Begegnung im Quartier für alle Altersgruppen dienen. Das Anlegen von Freiräumen entlang der Wegeachsen und damit durch die bessere Belichtung eine größere Standortvielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bausteines.

Die ersten Vorbereitungen zur Umgestaltung der Parkanlage in Welheim sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung bereits angelaufen: Erste Freischnitte wurden durchgeführt. Die Bäume wurden kartiert und durchnummeriert, um eine Übersicht über den Baumbestand zu erhalten.