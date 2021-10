Bottrop. Die neue Bottroper Praktikumsbörse https://bottrop.praktikum-nrw.de bietet ab sofort die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler mit Betrieben aus der Region in Kontakt zu bringen. Die Betriebe können mit nur wenigen Klicks entsprechende Angebote für Schülerbetriebspraktika kostenlos in der Praktikumsbörse veröffentlichen.

"Die Praktikumsbörse bietet den Bottroper Unternehmen eine weitere gute Möglichkeit, um unkompliziert mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen und für eben jene ist die Praktikumsbörse eine übersichtliche Online-Plattform, auf der sie einen Praktikumsplatz finden können", so Loris Cernuta von der Kommunalen Koordinierungsstelle der Stadt Bottrop.

Die Bottroper Praktikumsbörse soll dabei helfen, Jugendliche und Unternehmen einfacher miteinander zu vernetzen. Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler im Online-Portal auch einen Lebenslauf und eine Bewerbung erstellen, die direkt innerhalb der Praktikumsbörse versendet werden kann. Ziel der Praktika ist es, früh die Berufswelt kennenzulernen und so eine durchdachte Berufswahl treffen zu können.

Portal für die Berufsfelderkundung



Unternehmen, die sich einmal in der Bottroper Praktikumsbörse registriert haben, können sich mit ihren Zugangsdaten auch in dem Portal für die Berufsfelderkundung https://bottrop.bfe-nrw.de einloggen, welches bereits seit einigen Jahren für die Berufsfelderkundung in der 8. Klasse existiert.